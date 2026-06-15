アメリカのトランプ大統領がイランとの戦闘終結にむけた覚書を14日に署名すると表明する中、イスラエルがレバノンにあるヒズボラの拠点を攻撃し、イラン側が反発しています。トランプ大統領は14日、複数のアメリカメディアに対し、イランとの戦闘終結にむけた「覚書」はまもなく署名されると述べ、14日中の合意成立に自信を示しました。こうした中、イスラエルは14日、レバノンの首都ベイルート近郊にあるヒズボラの拠点を空爆しま