©︎M-1グランプリ事務局 最多エントリー11,521組の中からたくろうが王者を掴み取った昨年の大会から約半年。いよいよ「M-1グランプリ2026」が始まる！ 6月22日(月)に行われる開催会見には、昨年7年ぶりの準決勝進出から一気に王者の座を勝ち取ったたくろうをはじめ、初の決勝戦で大きなインパクトを残したドンデコルテ、2年連続決勝戦進出を果たしたエバースなど、昨年のファイナリスト9組が参戦。また