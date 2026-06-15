「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦。後半１２分に、日本が同点に追いついた。左サイドから久保のマイナスのパスを、中村が右足で強烈なシュート。前田の足に当たり、コースが変わって、ゴールネットを揺らした。後半６分に先制を許していた。ＦＫからのはね返りを右サ