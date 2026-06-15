ホワイトソックス戦の9回、四球を選んだドジャース・大谷＝シカゴ（共同）【トロント共同】米大リーグは14日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本はトロントでのヤンキース戦に「5番・三塁」で出場し、二回に二塁打、三回に内野安打を放って4打数2安打だった。チームは3―8で敗れた。ドジャースの大谷は4―6で負けたホワイトソックス戦に「1番・指名打者」で出場し、2打数無安打だった。ロッキーズの菅野はアスレチックス戦に