オランダを訪問中の天皇皇后両陛下は、滞在先の王室の別邸の周辺を散策されました。オランダ到着から一夜明けた14日午後、両陛下は宿泊している王室の別邸「ヘット・アウデ・ロー城」の周辺を散策されました。両陛下は20年前のオランダ静養の際にもこのお城に滞在していて、当時4歳だった愛子さまが立ち寄って遊んだ建物など、当時の場所をたどり、懐かしく思われたということです。今回のお城での滞在は、両陛下がゆっくり過ごし