オランダ代表のロナルド・クーマン監督が日本代表戦直前に『NOS』のインタビューに応じ、FWメンフィス・デパイのベンチスタートは前日時点から予定していたものだと明かした。オランダメディア『フットボール・インターナショナル』が伝えている。10番を背負うデパイだが、所属するコリンチャンスで右大腿を負傷してからコンディションが不安定にあり、直前のウズベキスタン代表との親善試合も欠場。ただ、指揮官は前日会見で