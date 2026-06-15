ことしは北海道のチームが大賞に輝きました！札幌市内で5日間にわたり開催された「YOSAKOIソーラン祭り」。感動の大賞発表の瞬間です。「第35回・YOSAKOIソーラン大賞は…グラフィックホールディングス presents倭奏！」札幌市の「グラフィックホールディングスpresents倭奏」は、今回が初めての大賞受賞となりました。倭奏は、YOSAKOIソーランと和楽器を融合し、日本の祭り文化を発信するチ&