プロ野球セ・パ交流戦は14日、各地で6試合が行われました。西武は5回に石井一成選手がソロホームランを放ち、この1点を先発のワイナンス投手ら4人の投手陣で守り巨人に勝利しました。西武はこれで40勝に両リーグ最速で到達となりました。日本ハムは6回に大塚瑠晏選手と万波中正選手の2者連続ホームランで同点としますが7回、福谷浩司投手が2本のホームランを浴び3失点。終盤に競り負け連勝が9で止まりました。この日オリックスが勝