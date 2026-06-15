【アムステルダム共同】オランダを訪問中の天皇、皇后両陛下は14日夜（日本時間15日早朝）、滞在先のヘット・アウデ・ロー城で、国王夫妻と一緒にサッカー・ワールドカップの日本対オランダ戦をテレビ観戦された。