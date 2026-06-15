JR横須賀線――。首都圏に住んでいる人ならば、まあだいたいは知っているに違いない。それに、乗ったことがあるという人も少なくないはずだ。【画像】昭和の香りが漂う商店街も…ナゾの終着駅「久里浜」を写真で一気に見る（全53枚）総武線快速と直通する東京駅地下ホームを出発すると、横須賀線は新橋駅を出たところで地上に浮上。品川を経て武蔵小杉、横浜、そして大船へ。大船からは東海道線と分かれ、鎌倉、逗子。そのまま