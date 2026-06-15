深田竜生（ACEes）が主演する7月11日スタートのドラマ『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（テレビ朝日系／毎週土曜23時）の追加キャストとして、濱田マリ、原沙知絵、田口浩正の出演が発表された。本作のホームドラマ部分を彩る“ご近所さん＆料理教室仲間”を演じる。【写真】ACEes深田竜生×浮所飛貴、夢の初共演！本作は、連続ドラマ単独初主演の深田竜生が、同じACEesメンバーの浮所飛貴を恋の相手に迎えて繰り広げる、さわ