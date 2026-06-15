〈「パクリっぽいラーメン」で閉店ラッシュ…天下一品の“愛弟子”が仕掛けたチェーン「伍福軒」がたった1年で消滅してしまったワケ〉から続く上位数社がシェアの大半を占める牛丼やハンバーガーなどと違って、ラーメン業界は最大規模の「幸楽苑」でも約360店、ほか200店前後でスガキヤ・来来亭・丸源ラーメン・天下一品などがひしめき、群雄割拠の様相を呈している。【写真】魁力屋が買収した「天下一品の子分」が出していたラ