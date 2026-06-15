田中麗奈と古川雄大がダブル主演する7月2日スタートのドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分）より、狂愛あふれるポスタービジュアルが解禁。併せて、博多華丸の出演が発表されたほか、第1話より麻衣子と優一が一緒に婚姻届けを記入するという、幸せ絶頂シーンの場面カットが公開された。【写真】博多華丸、優一（古川雄大）がMCを担当する情報番組のコメンテーター役で出演！