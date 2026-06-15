【テキサス州ヒューストン発】ドイツが復権へ向けて７発爆勝発進だ。北中米Ｗ杯１次リーグＥ組初戦１４日（日本時間１５日、ドイツが初出場のキュラソー相手に７―１で圧勝。前半から３得点、後半にも４得点と怒とうのゴールラッシュを見せた。Ｗ杯で４度の優勝を誇るドイツだが、前回２０２２年カタール大会では日本に逆転負けするなど１次リーグ敗退の屈辱を味わった。挫折を味わった強豪が、１４年ブラジル大会以来の王座奪還に