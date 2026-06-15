アイドルグループ「シャルロット」メンバーの日比谷萌甘が、14日までにInstagramを更新。中学3年生の頃の写真を披露し話題を呼んでいる。【写真】鮮烈グラビアデビューの18歳アイドル、「スタイル抜群」ショットの数々水着姿も（15枚）日比谷は、リーダーを務めるシャルロットでの活動と並行して2025年にはグラビアデビュー。『ヤングマガジン』（講談社）や『少年サンデー』（小学館）、『週刊プレイボーイ』（集英社）など