日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆厚労省の本命不在感厚生労働省で医系技官トップとなる迫井正深医務技監（平成4年、旧厚生省）は、今夏で在任丸3年を迎える。各官庁トップは、長くとも在任2年余りで「勇退」するのが不文律。迫井氏のケースはきわめて異