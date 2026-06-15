仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第23回「さらば半兵衛」が14日に放送され、菅田将暉演じる半兵衛が壮絶なラストを迎えると、ネット上には「やせ衰え方がリアルすぎる」「圧倒的存在感…」「あまりにも美しい」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】半兵衛（菅田将暉）を抱きしめ泣く小一郎（仲野太賀）第23回「さらば半兵衛」より村重（トー