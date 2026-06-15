W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。NHKに加え、スポーツチャンネルDAZNでも生配信された中、登場した女性ゲストに反響が広がっている。現地会場からの現地レポート。解説陣には元日本代表の内田篤人氏、久保裕也氏、安田理大氏が並ぶ中で、ゲストとして登場したのはサッカー通で知られる元日向坂46で俳優の