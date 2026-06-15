堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の最終回が14日に放送され、ブルズVSシャークによる決勝戦が行われると、その結果に対してネット上には「えっ？嘘でしょ」「まさか」「本当にいい試合だった!!」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】昊（玉森裕太）は音楽でブルズを応援！『ＧＩＦＴ』最終回より車いすラグビー日本選手権大会決勝戦