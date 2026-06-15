日本経済の中心地、東京・丸の内から“マル秘”財界情報をくわしくお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「丸の内コンフィデンシャル」。最新号からダイジェストで紹介します。【画像】角川書店創業家の角川歴彦氏は、夏野剛氏を社長に引き上げた後に五輪汚職事件で逮捕・起訴（控訴中）◆◆◆iモード社長の試練KADOKAWA（夏野剛社長）がかつてない試練に直面している。今年3月、香港系アクティビストファンド「オアシス・マネジメ