志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の最終回が14日に放送。ミンソク（志尊）と桃子（仁村紗和）の結末に反響が集まっている。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』最終話笑い合うミンソク（志尊淳）＆桃子（仁村紗和）ミンソクは、養母に刺されて大けがを負い、車椅子の生活に。周りの助けがなければ生活できなくなってしまったミンソクは、桃子の