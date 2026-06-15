W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。後半5分、オランダに先制点を許し、早朝の列島から悲鳴が上がった。しかし、7分後、中村敬斗が同点弾。今度はファンが歓喜の声を上げた。0-0の後半5分だった。クロスにファンダイクがヘディングで合わせ、オランダが先制。日本は追いかける展開になった。日本時間では午