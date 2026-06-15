元フジレビでフリーの大島由香里アナウンサーが、大御所たちの飲み会に参加したことを報告した。１５日までに自身のインスタグラムを更新し、その写真をアップ。「※合成写真ではありません」と注釈をつけた。メンバーは木梨憲武、所ジョージ、小室哲哉、ヒロミ。「ちょっと自分でも理解できないポジションで飲ませていただきました。もうこんな事できないと思って自撮りしてみた」という一枚も見せた。フォロワーは「これ