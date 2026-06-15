【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、初戦で同８位のオランダと激突した。オランダは１―１の後半１９分、ＦＷシュメルビル（ウェストハム）が右サイドから切れ込み左足で逆サイドに流し込むシュートで勝ち越し点を奪った。準優勝３度の強豪オランダはＷ杯初戦で９大会８勝１分け（７