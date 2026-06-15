大食いアイドルとして活動する“もえあず”こと、もえのあずき（３８）が公開した衣装ショットが注目されている。１５日までにインスタグラムで「今年はアイドル１５年生当時このバクステ制服を着すぎてもう飽きたって思ってたけどやっぱりこの姿でテレビ出続けたおかげでいろんな方に覚えてもらえた気がするし改めて感謝あとやっぱりかわいい」とつづると、制服衣装姿での写真をアップ。「ステキな楽曲たちも歌い続けて