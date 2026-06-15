chilldspotの新曲「ドラマ」が、7月7日21:00よりスタートするフジテレビ系7月期新火曜ドラマ『さよならノワール』の主題歌に決定した。chilldspotがフジテレビ系連続ドラマの主題歌を担当するのは今回が初となる。『さよならノワール』は、池袋を舞台に、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室に所属する元“マル暴”刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族に寄り添い、再び人生の歩みを進めることができるよう支援していく警察