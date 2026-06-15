1992年、スター選手が多かった“オフトジャパン”で、森保一監督はあまり目立つ選手ではなかった。しかし、ピッチでは誰よりも泥臭く汗をかき、チームのバランスを考えて戦ったその経験こそが、今の強い日本代表を作る土台になっている。そう語るのは、オフトジャパンでともに戦った盟友・武田修宏氏だ。【衝撃画像】今とはまるで別人…現役時代の森保監督と武田修宏さんの“イケメンすぎる写真”を見るなぜ森保監督は批判を浴