NHKでも放送されたドラマ「ドクタークイン 大西部の女医物語」で知られる女優ジェーン・シーモア（75）が、ミュージシャンのジョン・ザンベッティ（77）と婚約した。13日（日本時間）に自身のインスタグラムに「People」誌に掲載された記事の引用を掲載。「ジェーン・シーモアにまもなく結婚の鐘が鳴り響く」というタイトルの記事で、自ら取材に応じ婚約したことを伝えている。 【写真】5