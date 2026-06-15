フィルジル・ファン・ダイクが決めた日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、後半6分に先制ゴールを決められる展開となった。今大会の優勝候補が見せた早速の力強さに、SNS上では「ファン・ダイクやっぱ強いな」と大きな反響が沸き起こっている。W杯初戦という重要な一戦を迎えた日本だったが、後半6分に試合が動く。右サイドからのクロス