オランダがサマーフィルのゴールで勝ち越し日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦。MF中村敬斗のゴールで同点に追いついたが、後半19分に相手FWサマーフィルに勝ち越しのゴールを決められた。前半を0-0で折り返した日本代表。後半5分、右サイドからのクロスにDFファン・ダイクに頭で合わされて先制を許した。後半12分、左サイドでボールを受