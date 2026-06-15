グループF初戦、アメリカ・ダラスでオランダと激突した日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、初出場のMF中村敬斗が後半12分に同点ゴールを決めた。日本は後半5分、左サイドのクロスからDFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を許して先制ゴールを献上。それでも後半12分、中村が左サイドから縦パスを送ると、MF久保建英がペナルテ