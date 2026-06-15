グループF初戦、アメリカ・ダラスでオランダと激突した日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、後半6分に先制ゴールを決められる展開となった。W杯初戦で強豪オランダ戦を迎えたが、今大会の優勝候補が早速その力強さを示した。後半6分に左サイドからのクロスにDFフィルジル・ファン・ダイクがヘディングシュート。GK鈴木彩艶が反応したが