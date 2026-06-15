〈「クビにしろ！」「解任だ！」森保監督に批判殺到で解任危機→武田修宏に「自信を失いかけていた」と本音を漏らし…“気遣いポイチ”の知られざる素顔〉から続く「モンスターみたいな相手ばかりだが、負ける気がしない」――。カタールW杯前、森保一監督が漏らした自信は本物だった。ドイツやスペインを破る逆転劇を演出した背景には、綿密な準備と計算された戦術の引き出し、そして揺るぎない信念があった。【超レア画像】「こ