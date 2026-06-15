〈「こんなきれいなの見たことがない」森保監督が六本木で“子どもみたいに喜んだ”理由とは…国歌斉唱で“涙を流す”指揮官の純粋すぎる一面《盟友・武田修宏が語る》〉から続く「なぜあの時、負けたのか」。森保一監督は、過去の日本代表がW杯で敗れた全試合を見返し、勝つための分析を積み重ねてきた――そう語るのは盟友・武田修宏氏。その徹底した準備こそが、今のチームの強さであるという。【衝撃画像】今とはまるで別人…