◇プロ野球セ･パ交流戦西武1ー0巨人（6月14日、ベルーナドーム）交流戦最後のカードで投手戦が続いた巨人。今カードは1勝2敗と負け越しましたが、交流戦18試合では10勝6敗2分とセ・リーグ唯一の勝ち越しを決めています。橋上秀樹監督代行は「いろんな面で収穫があった」と交流戦を振り返りました。「パ・リーグの強力打線に対しても自分たちの投球ができればゲームを作れるし、しっかり抑えられるというのは今回証明できたと思う