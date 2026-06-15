ABCテレビは15日、漫才日本一決定戦『M-1グランプリ2026』の開催を宣言する記者会見を22日正午からYouTube、X、LINEで生配信すると発表した。【画像】『M-1グランプリ2025』レジェンド戦士が答える M-1超クイズも実施最多エントリー1万1521組の中からたくろうが王者をつかみ取った昨年の大会から約半年。いよいよ『M-1グランプリ2026』が始まる。22日の開催会見には、昨年7年ぶりの準決勝進出から一気に王者の座を勝ち取った