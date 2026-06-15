アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書の合意について、トランプ大統領は14日中に締結されるとの考えを改めて示しました。トランプ大統領は14日、FOXニュースの取材に対して、戦闘終結に向けた覚書の合意について「2、3時間以内に署名されると考えている」と主張しました。また、トランプ氏はイスラエルがレバノンの親イラン組織ヒズボラを攻撃したことについて、「イランとの合意が迫る特別な日に決してあってはならないことだ