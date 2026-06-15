スイスで人口の数に上限を設けるという事実上の「移民制限案」について国民投票が行われましたが、反対が賛成をわずかに上回り否決されました。スイスでは14日、人口の上限を2050年まで1000万人に抑える案について、国民投票が行われました。今回の案は事実上「移民を制限する」もので世論が二分していましたが、開票の結果、反対が55%と賛成をわずかに上回り否決されました。賛成派「人口が1000万人になったら、スイス人の職が