ヨーロッパを歴訪中の高市総理大臣は、イギリスでの外交日程を終え、日本時間の15日未明、2カ国目のイタリアに到着しました。高市総理は日本時間の14日夜、イギリスの首都ロンドンでスターマー首相と会談しました。両首脳は、エネルギーをはじめとする経済安全保障や、AI（人工知能）など先端技術分野での協力を推進することで一致し、共同宣言などの形で発表しました。また、15日からフランスで開かれるG7（主要7カ国）のサミット