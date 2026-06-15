事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が14日夜、自身のXを更新。FIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の韓国−チェコ戦で、メキシコの貿易団体代表が人種差別的なジェスチャーをしたとして解雇されたことを伝えた報道を受け「こういう行為って中学生くらいまでに卒業するよね普通」と、嫌悪感を示した。この問題は、米メディア、ニューヨーク・ポストが13日（日本時間14日）