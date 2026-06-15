現地６月14日、北中米ワールドカップ・グループＦで日本代表とオランダ代表が対戦。互いにチャンスを掴みながらも０−０で前半を終えている。試合前の国歌斉唱では、森保一監督がいつものように涙を浮かべた。これに韓国メディアの『FourFourTwo』も反応した。「君が代斉唱中に感極まった森保監督が、またも涙した」と紹介し、「斉唱が終わるとベンチへ戻り、ハンカチで自ら涙を拭った。同監督は日本メディアとのインタビュー