チームを離れても心は共にある。森保ジャパンは現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦で、オランダ代表とアメリカのテキサス州で対戦している。この一戦の数日前、キャプテンの遠藤航（リバプール）が怪我のため日本代表を離脱。ただ、ベンチには遠藤のユニホームがかけられている。この様子は中継で紹介され、SNSに「遠藤ユニを飾ってるのはさすがに泣けるよ」「遠藤のユニで泣いた」「遠藤元キャプテンの分も頑張れ