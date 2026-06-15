相手の1トップであるマレンを複数人で取り囲み、自由を与えない日本守備陣(C)Getty Imagesハイレベルな攻防だった。現地時間6月14日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、日本代表はオランダ代表と対戦。緊張感のある駆け引きが続く中で、両チームとも高い集中力を維持し、一進一退の展開を繰り広げた。【動画】中村敬斗が右足を振りぬいた！オランダ相手に見舞った大会初戦のファインゴールの映像を見るオ