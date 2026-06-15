謝ったのに、何度も何度も同じことを言われて......。【意外な真意】バスの中でずっとチラチラと見てこられて…下車する際、運転手が私に告げた言葉大阪府在住の20代女性・Cさんはバスの中での出来事に恐怖を感じていた。しかし、声をかけてきた男性が言いたかったことは――。＜Cさんからのおたより＞去年だったと思いますが、大阪シティバスの中で出会ったおじさんにどうしても謝りたいことがあります。その日は、通院のためにバ