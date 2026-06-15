「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦。ＮＨＫの中継では元日本代表の本田圭佑氏（４０）が解説で登場した。開始３分、強烈なシュートを打たれた場面では「うわっ。この１１番（ガクポ）、うざいっすね。めっちゃ良くないですか？」と、さっそく本田節で警戒。同５分、左サ