◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とオランダ（同8位）の初戦で、試合を中継するNHKに解説として出演。選手を“さん付け”で呼ぶなど前回22年カタール大会と変わらぬ“らしい”解説で盛り上げた。午前4時からの中継にストライプの爽やかなジャケット姿で登場し、試合前に