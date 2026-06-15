5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの吉田仁人（26）が12日、グループの公式YouTubeチャンネルに登場。「吉田仁人の歴史！ダンス少年はなぜ『吉田』になってしまったのか！」と題し、メンバーの4人を迎えて、自身の幼少期から現在までのさまざまなエピソードを明かした。【動画】事務所社長にアポなしで“直談判”の過去を明かした吉田仁人中学時代は芸能活動のために地元・鹿児島と東京を飛行機で往復していたという吉田は、1