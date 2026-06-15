◇W杯北中米大会1次リーグF組日本―オランダ（2026年6月14日ダラス）FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。後半6分に先制を許したものの、同12分にMF中村敬斗が得点を挙げ、同点に追いついた。前半をスコアレスで折り返した日本だったが、後半6分にオランダの主将DFファンダイクのヘッド弾を浴び、先制点を献上した。それでも直後の12分、MF久保建英のパスを