「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表−オランダ代表」（１４日、ダラス）８大会連続出場となったＦＩＦＡランク１８位の日本は初戦で同８位で過去３度の準優勝を誇る強豪オランダと対戦し、後半６分に先制点を許した。ＦＫからのはね返りを右サイドからクロスを入れられ、中央に構えていたＤＦファンダイク（リバプール）にヘディングでたたき込まれた。直前にファンダイクがマークについていた渡辺を押したようにもみえ