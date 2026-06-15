「FIFA ワールドカップ 2026」の日本代表の初陣となるオランダ戦が、日本時間15日午前5時キックオフ。後半一気に試合が動き、早々にオランダが先制したものの、中村敬斗が見事にゴールを決め、同点に追いついた。それもつかの間、オランダが2点目を決めた。【画像】本田圭佑が早速”名言”「1にガクポ、2にガクポ、3にガクポ！」解説の本田圭佑は、中村のゴールについて「その前の流れ変わるところは。前田さんがプレスしてい